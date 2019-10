C’è apprensione per i fan di Daniele Dal Moro, in ospedale dopo un malore dettato dallo stress dell’ultimo periodo. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato posto sotto osservazione medica dopo un calo di pressione, episodio raccontato da lui stesso sui social. Al momento il suo stato di salute sembra essere sotto controllo e l’unico desiderio del ragazzo è quello di essere dimesso quanto prima.

Daniele Dal Moro in ospedale: “Non sto molto bene in questo periodo”

Nella storia Instagram ripresa dal suo fan club, Daniele Dal Moro ha raccontato che durante un allenamento fisico, è stato colto da un calo di pressione che ha reso necessario un ricovero in ospedale. L’episodio, che lui stesso minimizza come non grave, arriva in un periodo piuttosto stressante in cuoi evidentemente necessita di riposo.

“Ragazzi sto bene di salute. Sono andato ad allenarmi e ho avuto un calo di pressione dovuto probabilmente a stress, allenamenti, poche ore di sonno, nervoso, ecc”, ha scritto Dal Moro: “Non sto molto bene in questo periodo. Ma niente di grave c’è tanta gente che sta molto peggio di me e non si lamenta. Voglio solo andare a casa mia. Se mi dimettono vi aggiorno e mi faccio vivo promesso!”.

Non è la prima volta che l’ex gieffino fa preoccupare i suoi fan: qualche mese fa aveva avuto un incidente con la moto dal quale, però, era uscito indenne sottolineando come per miracolo avesse scampato il pericolo.