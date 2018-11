Davide Mengacci sul figlio Rudy Zerbi: "Stiamo cercando di costruire un rapporto di valore"

Tra Davide Mengacci e Rudy Zerbi il rapporto padre-figlio è ancora in evoluzione. Un legame piovuto quasi dal cielo, che entrambi hanno scoperto molto tardi.

L'insegnante di Amici, infatti, aveva 33 anni quando ha saputo che era Mengacci il padre naturale. E' stata sua madre, allora malata, a rivelarglielo per non lasciarlo all'oscuro di un pezzo importante della sua vita. I due sono sempre stati molto riservati sull'argomento, ma il conduttore di "Ricette all'Italiana" si è lasciato sfuggire qualcosa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "E' un figlio naturale che ho trovato già grande. Stiamo cercando di costruire un rapporto che abbia un valore ma finora non l'abbiamo ancora trovato".

Insomma, lavori in corso tra i due, ma i presupposti per costruire qualcosa di solido ci sono da parte di entrambi.