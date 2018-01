Dayane Mello mamma bis, l'ex naufraga è incinta

Amore a gonfie vele per Dayane Mello, 28 anni, ex naufraga dell'Isola dei famosi e Carlo Gussalli Beretta, 20, rampollo della famosa dinastia di fabbricanti d'armi. Dopo le romantiche vacanze natalizie a Sankt Moritz, la coppia, unita dallo scorso luglio, sarebbero già in attesa di un bebè, il secondo per la modella brasiliana. A diffondere l'indiscrezione è il settimanale Novella2000.

Al momento la lieta novella non è stata confermata dai diretti interessati, né all'agente di lei, Paola Benegas, contattata da TgCom24. Quel che è certo, però, è che i due sono ormai inseparabili: secondo i rumors, la coppia convive da qualche tempo a Desenzano del Garda, dove lei si sarebbe trasferita da Milano.

Se le indiscrezioni venissero confermate, per Dayane si tratterebbe della seconda erede dopo Sofia, nata dall'amore per l'ex compagno, il modello Stefano Sala.