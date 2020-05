Maria De Filippi inedita: eccola mentre sfreccia in monopattino dietro le quinte

La "nuova mobilità" fa gola anche a Maria De Filippi. Mentre il Governo invita i cittadini a spostarsi in bici e monopattino per evitare traffico ed affollamento in tempi di coronavirus, la conduttrice sfreccia con il suo monopattino dietro le quinte di Uomini e Donne. A pubblicare il siparietto - diventato subito virale in Rete - Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show di Canale 5.

"Strani incontri in corridoio. Maria che sfreccia. Giornata incredibile... felice!", scrive Mennoia in didascalia. Tanti i commenti dei elespettatori curiosi, quasi mille. Compresi quelli di alcuni collaboratori dello staff di De Filippi. "Che stile la Queen", commenta Marcello Sacchetta, ballerino di Amici. "Adoro Maria, quanta bellezza", scrive invece Ida Platano, famosa Dama di Uomini e Donne.

Ma perché tanto clamore per il video? Molto semplice. La clip immortala De Filippi in vesti inedite rispetto al solito. Abituati come siamo a conoscere il suo modo algido, ci stupiamo ogni volta che abbiamo occasione di vederla alle prese con la quotidianità più semplice.