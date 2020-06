I Damellis accolgono Tommaso in famiglia: ecco il cucciolo che ha già un profilo social (e migliaia di follower)

C’è una new entry nella famiglia Demellis! Consolidata la stabilità della coppia che si è nuovamente ricomposta in queste settimane di lockdown, un cucciolo dolcissimo è entrato a far parte della vita di Giulia De Lellis e Andrea Damante pronti a presentato ai follower con il nome di Tommaso Kowalski.

“Ciao sono Tommaso Kowalski, sono nato in Russia ma ora vivo a Milano con la mia nuova famiglia”, si legge nel primo post del profilo Instagram a nome del volpino di Pomerania, già una star del web con gli oltre 24mila follower che hanno iniziato a ‘seguirlo’ in meno di 24 ore. La presenza del cucciolo arricchisce di gioia la quotidianità della coppia che, superata una crisi che pareva insanabile, oggi convive a Milano dopo aver trascorso il lockdown con la famiglia dell’influencer.

Giulia De Lellis e Andrea Damante innamorati più di prima

Tommaso Kolwaski arriva in un momento molto importante per Giulia De Lellis e Andrea Damante, pronti adesso a iniziare di nuovo una relazione che lascia nel passato la crisi e i rancori che l’avevano segnata. Prima la convivenza a Pomezia durante le settimane di lockdown, poi la decisione di trasferirsi a Milano insieme e di trascorrere lì una serenità ritrovata scandita da piccoli momenti di semplicità come una gita a cavallo. E di colpo quel titolo ‘Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)’, pare scritto in un trapassato remoto, cancellato da un presente pieno di amore.