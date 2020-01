Giulia De Lellis sulla nuova fidanzata di Andrea Damante: “Vediamo quanto durerà”

Giulia De Lellis, già corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ e oggi tra le influencer più seguite d’Italia, torna ospite a ‘Verissimo’ nella puntata in onda sabato 25 gennaio.

Dopo l’intervista concessa a settembre per presentare il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, la 24enne romana risponde anche in merito ai rapporti attuali con l’ex fidanzato Andrea Damante che recentemente ha ritrovato l’amore con Claudia Coppola. “Spero sia felice. Vediamo quanto durerà”, il suo commento: “Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”.

Giulia De Lellis su Andrea Iannone: “Lui è innocente”

Non può mancare, poi, una dichiarazione sul caso di doping che lo scorso 17 dicembre ha coinvolto il compagno e pilota di MotoGP Andrea Iannone: “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo – prosegue – Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”. E su un possibile matrimonio con Iannone, conclude sorridendo: “Non ho ancora ricevuto la proposta ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui”.

Giulia De Lellis sul furto subito a Natale

Spazio poi ai presunti rumors che la vedrebbero protagonista a Sanremo: “Nessuno me l’ha proposto, se mai dovesse arrivare sarei felice di farlo”, afferma Giulia che ai microfoni del talk show condotto da Silvia Toffanin racconta anche il recente furto di cui è stata vittima: “Il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito. È stato molto pesante! Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social”.