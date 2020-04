De Lellis-Damante escono allo scoperto, la prima storia insieme sui social

Prima gli indizi social che portavano allo stesso appartamento, a Pomezia, in cui stanno trascorrendo insieme la quarantena, poi la paparazzata su Chi e le loro dichiarazioni su un legame mai sciolto. Adesso Giulia De Lellis e Andrea Damante escono allo scoperto e ufficializzano il ritorno di fiamma su Instagram, in due storie pubblicate dal dj veronese mentre fa squot in terrazzo con la sua Giulia sulle spalle.

Lui fatica - ma neanche poi tanto - lei si diverte e sorride in camera, felice e innamorata. In sottofondo la canzone di Tommaso Paradiso 'Non avere paura', che suona come una dichiarazione di Damante. Avrà riconquistato così la sua Giuli? Certamente le avrà fatto promesse importanti, visto come è finita l'ultima volta. Le corna e il dolore sfogato nel libro? "E' una verità passata - ha spiegato l'influecer qualche giorno fa, rispondendo alle critiche - cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone". Se è vero che 'le corna stanno bene su tutto', è ancora più vero che alla fine l'amore trionfa sempre.

