Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: le foto della quarantena a Pomezia

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Lo sanno bene Giulia De Lellis e Andrea Damante, che sono stati immortalati di nuovo insieme a un anno e mezzo dalla rottura. A rivelarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana.

Le foto di De Lellis e Damante di nuovo insieme

Dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, Chi pubblica, le prime foto che confermano la rappacificazione tra Giulia e Andrea. L’influencer romana e il dj veronese, tra le coppie più amate di 'Uomini e Donne', non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia, nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer.

Niente da fare dunque per Andrea Iannone, il campione MotoGp a cui Giulia è stata legata per circa sei mesi: i due avrebbero rotto già qualche settimana fa (e, secondo alcuni pettegolezzi, De Lellis non era al fianco del campione sportivo già quando quest'ultimo è stato accusato di doping). Quanto a Damante, invece, non aveva mai ufficializzato nuove storie d'amore dopo la rottura con Giulia, segno che il suo cuore è sempre appartenuto a lei...

