Giulia De Lellis in crisi con Andrea Iannone? L'influencer fa chiarezza

I pettegolezzi ai tempi dei social hanno vita breve. Almeno quelli che si rivelano infondati. E' il caso della presunta crisi tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, influencer e campione di motociclismo che fanno coppia da circa sei mesi. Ad assicurarlo è proprio la 24enne romana attraverso il suo profilo Instagram: "Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza".

A parlare di crisi tra i due era stato la scorsa settimana il magazine 'Spy'. L'indizio? L'insolita assenza di post di coppia sul profilo di De Lellis. Ma l'indiscrezione non corrisponderebbe a realtà. "Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti - replica Giulia - Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa".

Tra Andrea e Giulia, dunque, la love story proseguirebbe senza intoppi. I due si frequentano dalla scorsa estate, dopo la chiusura delle loro precedenti relazioni con Belén Rodriguez e con Andrea Damante, l’uomo che ha portato la De Lellis a scrivere un libro, Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo bene senza), che è diventato in pochissimo tempo uno dei best-seller più letti del 2019. Per il momento, però, l'amore non si sposterà sul piano del matrimonio. "Non ho ancora ricevuto la proposta, ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui", ha dichiarato tempo fa a Verissimo Giulia con fare sornione.