"Belen ha scoperto una relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi", ma il ballerino smentisce

"C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi". Così Dagospia lancia un'indiscrezione che, se confermata, sarebbe una vera e propria bomba nel mondo del gossip. "Intanto Belen", si legge ancora sul sito diretto da Roberto D'Agostino, starebbe in vacanza con "Gianmaria Antinolfi, un impressionante imprenditore napoletano con cui si sta sollazzando tra i faraglioni di Capri".

La smentita di Stefano De Martino

A stretto giro, via Instagram, arriva la smentita di De Martino. "Tra tutte le cose girate sul web, questa è la più grave fake news - dichiara - Qualcuno scrive che ho io avuto, oppure ho, non ho ben capito, una storia con Alessia Marcuzzi. Io ho appena attaccato al telefono con Alessia e Paolo, con cui siamo amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere".

"Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico - prosegue Stefano - So che si sprecheranno le notizie in questi mesi, ma evitiamo di toccare famiglie con bambini. Vi prometto che se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro. Per ora godetevi l'estate e basta".

Le due coppie in questione

Va precisato che, in tempi di lockdown, lo stesso Dagospia aveva parlato di una crisi di coppia tra Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi (sposato sei anni fa), presto smentita dalla stessa conduttrice con tanto di prove fotografiche pubblicate sui social.

Negli stessi mesi Belen e Stefano si allontanavano per la seconda volta, dopo il ritorno di fiamma dell'anno scorso, cercato proprio dal ballerino napoletano: la modella argentina ha ufficializzato la fine della relazione proprio in queste settimane, senza nascondere la sua delusione per l'epilogo. Dal canto suo, De Martino, si è chiuso in un silenzio stampa, chiedendo privacy e rispetto per la sua vita privata, soprattutto in nome di Santiago, figlio della coppia.