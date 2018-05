“Ho fatto punturine ovunque”: Deianira Marzano dopo i ‘ritocchini’ a Pomeriggio 5

Per gli appassionati dei reality targati Canale 5 il suo nome non risulterà nuovo, essendo stato nella rosa degli aspiranti naufraghi 'nip' che hanno sfidato Franco Terlizzi per entrare nel cast dell'Isola dei Famosi: Deainira Marzano, la napoletana 'web infliuencer' rimasta fuori dal reality condotto da Alessia Marcuzzi, è tornata negli studi di Pomeriggio 5 per mostrare a Barbara d'Urso il suo aspetto fisico dopo essersi sottoposta qualche ritocchino estetico e per spiegare perché ha deciso di ricorrere al chirurgo.