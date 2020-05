Del Piero recupera in corner dopo i calcoli renali: "La mia acqua della salute non c'è in America"

In effetti era un paradosso. Proprio Alessandro Del Piero, da anni testimonial del noto brand di acqua che 'predica' salute e benessere, ricoverato per calcoli renali. I social si sono scatenati, dando vita a meme e battute esilaranti che hanno fatto divertire anche il diretto interessato.

Dimesso dall'ospedale di Los Angeles, dove vive, l'ex bandiera bianconera ha pubblicato un video su Instagram in cui ringrazia tutti per il grande affetto ricevuto in questi giorni e scherza sulla vicenda: "Volevo ringraziarvi ancora una volta per tutti i messaggi che mi avete mandato. Sto bene, è tutto ok e questa piccola disavventura è alle spalle. Avanti sempre con grande energia e sorrisi, come ho visto sul web. Ma ahimé, la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti, peccato". Salvo in calcio d'angolo.

Tra i commenti vince quello dell'ex compagno della nazionale Fabio Cannavaro: "Però adesso che sta bene, passa dal barbiere".