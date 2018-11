'Vieni da me', Denny Mendez si commuove: "Non so chi sia mio padre"

Denny Mendez, 40 anni, modella e prima 'Miss Italia' di colore, si è raccontata a cuore aperto a 'Vieni da me', trasmissione pomeridiana di Rai2 condotta da Caterina Balivo, dove ha svelato per la prima volta di non aver mai conosciuto il vero padre. "Mia madre è sempre stata molto vaga e non mi ha mai raccontato", ha spiegato la 40enne di origini dominicane.

Denny, emozionata di fronte ad una foto del padre adottivo, ha confidato una verità sino ad oggi taciuta: “Mio padre vero e proprio non lo conosco. Per me Juan (il marito della mamma, ndr) è mio padre perché mi ha dato il cognome e mi ha cresciuto ma non è il mio padre biologico. Non ne ho mai parlato prima".

Denny ha spiegato inoltre che in passato ha provato a mettersi sulle tracce del padre biologico, ma senza fortuna. "Ho cercato il mio padre naturale ma non l’ho trovato. Per me questa è una questione che devo risolvere", ha dichiarato, "Ho cercato di indagare con mia mamma ma è sempre stata molto vaga, non mi ha mai raccontato fino in fondo. Magari non me ne vuole parlare perché è successo qualcosa fra loro. Adesso mia madre inizia a darmi i primi segnali, i primi indizi, forse perché sono diventata anche io mamma (di India Nayara, nata nel 2016 dall'amore per il compagno Oscar Generale, produttore cinematografico, ndr) e sono più matura”.