Desirèe Maldera, l'ex di Temptation Island si sposa: l'abito divide i fan

Desirée Maldera si è sposata. L'ex tentatrice di Temptation Island, dopo essere diventata mamma all'inizio dell'anno nuovo, si è unita in matrimonio con il suo compagno Valerio e ha condiviso la sua gioia sui social

La Maldera ha postato diverse foto del giorno delle nozze su Instagram e, a sorprendere i fan, è stato in particolare il suo abito. Non il classico vestito bianco con gonna importante, strascico e velo, neanche qualcosa di simile. Desirèe Maldera ha deciso di distinguersi, ma sempre nella sobrietà.

Desirèe Maldera, il vestito da sposa (fuori dalle righe)

L'ex tentatrice ha indossato un tailleur bianco molto chic che, però, non è piaciuto a tutti. Qualche follower l'ha elogiata per la sua eleganza e semplicità, altri, però, non hanno gradito la misè delle nozze e non hanno perso occasione per criticarla.

Qualcuno ha polemizzato sul rito civile scelto da Desirèe e Valerio. Qualcuno ha criticato le sue labbra gonfie. Qualcuno le ha domandato il perché di quella scelta, ma lei ha risposto seccamente: "Sono moderna".

Lasciandosi scivolare le polemiche, Desirèe ha voluto festeggiare il matrimonio con l'abito che più la rappresentava e con le persone più importanti: "Si lo voglio. Ufficiale Marito&Moglie. Un ringraziamento Speciale a mio papá e al papà di vale che hanno fatto nevicare. Non nevica da nessuna parte solo su casa nostra impressionante. Miliano e Como niente neve. Io scioccata. Un matrimonio in bianco", ha scritto sui social.