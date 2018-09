È polemica sul volo Alitalia per i Ferragnez, Di Maio chiede spiegazioni

Polemiche in arrivo sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto. Il gate dell'aeroporto di Linate interamente dedicato alla coppia e ai loro invitati in partenza per la Sicilia non solo ha suscitato l'ira del Codacons ma ha allertato anche il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio che, come apprende l'Adnkronos, si starebbe informando sul servizio brandizzato "Ferragnez" allestito da Alitalia (con tanto di biglietto aereo personalizzato, display luminosi al gate e altro).

Alitalia precisa che "si è trattato di un cosiddetto volo ‘dedicato’, ossia di un volo di linea - già previsto nella programmazione operativa della Compagnia - riservato ad un unico gruppo di viaggiatori che, quindi, erano gli unici al gate dell’aeroporto milanese. Si precisa inoltre che non si è trattato di una sponsorizzazione, ma di un normale accordo commerciale da inquadrare nella campagna pubblicitaria dell’azienda", conclude la compagnia, aggiungendo che "non si sono registrati disagi per i passeggeri in partenza dallo scalo di Milano Linate".

Il Mise (al quale i commissari di Alitalia fanno riferimento) avrebbe però acceso i riflettori sulla vicenda. Sul tema è intervenuto ieri anche il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che ha chiesto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli di "stigmatizzare la decisione di personalizzare biglietti e schermi con il logo Ferragnez" considerate "le difficili condizioni economiche della compagnia".