Io e te, Pierluigi Diaco contro Monica Setta: "Vuoi condurre tu?"

Botta e risposta a tra Pierluigi Diaco e l'ospite Monica Setta. E' successo durante 'Io e Te', trasmissione in onda nel pomeriggio di Rai Uno e condotta proprio dal giornalista romano. Uno scambio di battute molto rapido che però non è passato inosservato ai telespettatori.

Diaco a Monica Setta: "Vuoi condurre tu?"

Il fatto è avvenuto mentre la discussione verteva sui pregiudizi che Setta dichiara di essersi trovata a combattere nel corso della sua carriera. Diaco ha chiesto all'ospite che tipo di pregiudizi ha subìto, lei lo ha interrotto per chiedere una precisazione sulla domanda e lui è sbottato: "Vuoi condurre tu?". Setta, rimasta per un attimo spiazzata, ha sfoderato con eleganza il migliore dei sorrisi: "No, no", ha risposto. "Ah, fantastico", la chiosa di Diaco.

Un piccolo momento di empasse, dopo il quale è tornata subito la calma. Poco dopo, infatti, Diaco si è complimentato per la schiettezza della sua ospite.

Tanto è bastato però per scatenare i social, dove il video è diventato virale. Non è la prima volta infatti che Diaco si rivolge in maniera simile ad un ospite. E' avvenuto già qualche settimana fa, quando ha detto "Se vuole condurre le lascio le chiavi del programma..." ad una signora protagonista di 'Come nelle favole', rubrica della trasmissione dedicata alle storie d’amore delle coppie over.