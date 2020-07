Io e te, Pierluigi Diaco piange in diretta: "Ho perso la pazienza col mio staff" (VIDEO)

In questi giorni in rete si è parlato molto dell'atteggiamento spazientito sfoggiato da Pierluigi Diaco nella tramissione 'Io e Te'. Prima quel "se vuole condurre lei le lascio le chiavi del programma", detto ad una signora ospite dello show, poi il "vuoi condurre tu?" propinato a Monica Setta. E così oggi il giornalista ha fatto un mea culpa per il comportamento tenuto in tv senza far riferimento preciso agli episodi a cui si riferisce, ma allargando il discorso anche a qualcosa che sarebbe accaduto negli studi televisivi.

Diaco: "Intemeperanze figlie di troppa passione"

Diaco ammette di essersi lasciato andare a delle intemperanze nei confronti delle persone che lavorano con lui al programma. "In questo mese che lavoro in questo studio mi è capitato per il troppo amore e la troppa passione che metto in questo mestiere, essendo un emotivo, di avere delle intemperanze e quindi a microfono aperto, mi sono permesso di giudicare il lavoro delle persone che lavorano qua dentro".

In studio con lui c'è Flavio Insinna, conduttore che in passato si è trovato al centro di uno scandalo su alcuni audio rubati (nei quali si lasciava andare ad una sfuriata nei confronti del suo staff). "Ogni tanto ho perso la lucidità e ho perso anche la pazienza, ma se mi si rivolto in maniera sgradevole è perchè chiedevo aiuto e fare questo mestiere con la passione, con la dedizione con cui lo facciamo io e questo signore qui (Insinna, ndr) a volte può portare a perdere la pazienza. Quindi se avete visto in circolazione, in questi anni, degli audio o dei video, non pensate che quelle reazioni assomiglino al comportamento e al carattere dei personaggi televisivi perchè come accade voi, nel vostro lavoro, di perdere la pazienza, accade anche a noi".