Diana Del Bufalo dopo l'addio a Ruffini: "Grazie per quello che mi scrivete, mi commuovo"

"Comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo", con queste parole, pochi giorni fa, Diana Del Bufalo ha annunciato su Instagram la rottura con Paolo Ruffini. I motivi dell'addio non sono chiari, anche se dalle parole dell'attrice sembra abbastanza chiaro sia accaduto qualcosa di irreparabile che l'ha delusa fino al punto di voler scrivere la parola fine.

Tanti i messaggi di affetto che le stanno arrivando sui social, a cui l'attrice ha risposto commossa tra le sue storie: "Ci tenevo a dirvi che leggo tutto quello che mi scrivere in direct e vi volevo ringraziare perché diete stati molto carini. Volevo dirvi che io sto bene. Ho ereditato questa bellissima cosa da mia madre, il fatto che si sta male perché il dolore bisogna abbracciarlo, ma non per troppo tempo. Mi succede qualcosa nel corpo che mi dice basta stare male, che devo stare bene perché la mia vita è stupenda".

E' difficile voltare pagina per Diana Del Bufalo, dopo quattro anni d'amore, ma gli amici e l'affetto dei fan sono fondamentali per andare avanti e trovare un nuovo equilibrio. Nel frattempo Paolo Ruffini continua a restare in silenzio...