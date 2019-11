Diana Del Bufalo si sfoga sui social: “Non sto passando un periodo facile

Diana Del Bufalo ha confidato ai follower il momento particolarmente delicato che sta attraversando in questo periodo della sua vita. Attraverso un messaggio scritto su Instagram a corredo di una foto che mostra il suo volto triste in primo piano, l’attrice e conduttrice televisiva ha spiegato il suo stato emotivo particolarmente fragile, ma anche quanto giovamento stia traendo da un supporto psicoterapeutico che sta segnando un percorso introspettivo molto prezioso, da consigliare a chi come lei attraversa un periodo di cambiamento.

Diana Del Bufalo: “La psicoterapia è magica, non è per i matti”

“Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla”, ha esordito Diana Del Bufalo nel messaggio postato su Instagram proseguito con il consiglio di lasciarsi guidare in un percorso di psicoterapia rivolto a tutti coloro che sentano il bisogno di un sostegno.

“Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata!”, ha aggiunto: “Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”.

Tanti i messaggi giunti a sostegno dell’attrice da parte dei fan e anche degli amici volti noti del mondo dello spettacolo che, con un commento o una semplice emoticon, le hanno dimostrato affetto in un momento così particolare, utile per condividere l’importanza di superare gli ostacoli con la giusta determinazione che serve per tornare più grintosi di prima.