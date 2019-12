Diana Del Bufalo: "Ogni pagliaccio torna nel suo circo". Frecciatina per l'ex Ruffini?

Con un lungo post su Instagram, Diana Del Bufalo ha annunciato la fine della relazione con Paolo Ruffini, iniziata quattro anni fa. Non si conoscono i motivi della rottura, ma dallo sfogo dell'attrice non è difficile intuire che sia accaduto qualcosa di irreparabile tra loro.

Mentre l'attore toscano resta in silenzio, lei continua a lanciare frecciatine social, come l'ultima, tra le sue ig stories. "Ogni pagliaccio torna nel suo circo, ogni regina torna sul suo trono" ha scritto Diana con un cielo azzurro a fare da sfondo. Ogni riferimento è puramente casuale? Sembra proprio di no...

Le ultime parole di Ruffini sull'ormai ex fidanzata risalgono a qualche settimana fa, quando aveva ammesso di attraversare un periodo di forte crisi. "Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme - aveva dichiarato -. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie. Ci sono momenti difficili e momenti belli. Ora è un momento un po' down, ma passerà". Così, però, non è stato.