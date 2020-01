La dieta di Ronaldo: così il campione della Juve si mantiene in forma

Il talento sarà anche innato, ma senza uno stile di vita sano e un’alimentazione regolare, probabilmente Cristiano Ronaldo non sarebbe il campione che è, annoverato tra i più forti calciatori del mondo. Ma qual è la dieta del 34enne portoghese? Ad indagare sulle abitudini alimentari dell’attaccante della Juve è stato il Sun che ha stilato il suo menu quotidiano e riportato una giornata tipo comprensiva di esercizio fisico e adeguato riposo.

La dieta di Ronaldo: tante proteine, riposo e niente alcol

La dieta di Ronaldo inizia con una prima colazione a base di prosciutto, formaggio e yogurt a ridotto contenuto di grassi, e prosegue con due pranzi, uno che prevede insalata e pollo e un altro a base di pesce, per lo più tonno, con insalata, uova, olive e pomodori.

Previste anche due cene in cui si alternano ancora carne e pesce, come calamari, bistecca e pesce spada, ma anche il 'Bacalao a la Brasa', un piatto portoghese a base di baccalà molto amato dal campione. Immancabili, poi, degli spuntini a base di frutta fresca e avocado toast nel corso della giornata che non ammette alcolici.

La dieta di Ronaldo: immancabile l’esercizio fisico e otto ore di sonno

Accanto alla dieta così calibrata Ronaldo affianca un costante esercizio fisico che comprende anche pilates e nuoto. Inoltre, il Sun riferisce che il campione si sottopone quotidianamente a sedute di crioterapia di tre minuti nella sua camera ad hoc da 60mila euro, ad una temperatura tra i meno 160 e i meno 200 gradi, così da contrastare dolori muscolari e infiammazioni.

A completare il quadro delle abitudini di Ronaldo, le immancabili otto ore di sonno a cui si aggiungono cinque pisolini durante il giorno. Il resto del tempo libero? Tutto dedicato alla famiglia e agli amici, la cura più dolce anche per un campione del suo calibro.