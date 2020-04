Diletta Leotta piazza una piscina in balcone e infiamma il vicinato a Milano (FOTO)

Prima un po' di allenamento, per mantenere quella forma fisica che la rende una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Poi un bagno rigenerante. Non stiamo parlando di una SPA, ma del terrazzo di Diletta Leotta, nel prestigioso quartiere Citylife, a Milano, dove la conduttrice sportiva si è organizzata con un vero e proprio "percorso benessere" per ovviare alla chiusura di palestre e piscine a causa del lockdown. E siamo certi che il vicinato abbia apprezzato l'ingegno (e non solo quello).

Già qualche giorno fa avevano fatto il giro della rete le immagini di Diletta che dilettava i vicini con un workout bollente in bikini (nomen, omen), ma oggi la presentatrice sportiva rilancia e in balcone piazza anche una piccola piscina: un modo per refrigerarsi in questi giorni di isolamento domestico forzato e di primi caldi primaverili. Ebbene, a riscaldare ulteriormente le temperature ci pensa lei, che indossa un microbikini e sguazza come una sexy ninfa. Insieme alla biondissima 28enne, ovviamente, anche il fidanzato, il pugile Daniele Scardina, con cui fa coppia da quest'estate e che ha l'invidiabile compito di farle scivolare addosso qualche secchiata d'acqua. "Quanto costa affittare una gru a Milano?", chiede su Instagram un utente, evidentemente interessato al panorama.