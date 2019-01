GaLeotta la pagina del Sole24 ore, Diletta ha mentito sull’età: il dettaglio che la incastra

Ahia. Epic fail imbarazzante per Diletta Leotta, colta nel fallo di una bugia sulla sua età decurtata di qualche anno nel suo #10yearschallange postato su Instagram.

L’ingenuità della conduttrice, autrice del post che si è aggiunto nel calderone dei ricordi nostalgici degli utenti datati 2009, non ha fatto i conti con un dettaglio comparso in una delle immagini che la mostrano – parole sue – “maggiorenne, primo lavoro, prime interviste, iniziavo l'università e mi dilettavo tantissimo”.

Peccato però, che l’occhio acutissimo di Dagospia abbia individuato la prima pagina del quotidiano finanziario ‘Il Sole 24ore’ poggiato sulla scrivania davanti a lei in uno scatto, scoprendo che quell’edizione risale al 24 giugno 2014, ovvero a 4 anni e mezzo fa, e non a 10 come hashtag impone.

Diletta Leotta ha mentito sull'età: la pagina de ‘Il Sole 24ore’ che la incastra

Nel suo #10yearschallange una sorridente e biondissima Diletta Leotta compare nella foto che la vede seduta a una scrivania con la copia del Il Sole 24 Ore poggiato davanti a lei. “Merkel: flessibilità sul patto UE”, si legge sulla copia datata 24 giugno 2014 (sotto il cartaceo recuperato da Dagospia), e, purtroppo per lei, i giornali non mentono, soprattutto quando sono cartacei…

Semplice svista oppure c’è del dolo nel gesto di Diletta Leotta che avrà voluto così mettere a tacere una volta per tutte le voci su eventuali ritocchini?

Intanto anche il fratello chirurgo estetico ha giurato che la sorella sia tutta come mamma loro l’ha fatta… La marachella, però, è stata sbugiardata. E ora tocca vedere se e come Diletta Leotta risponderà ai follower che in calce a quelle foto le stanno chiedendo qualche spiegazione.

(La foto della prima pagina de Il Sole 24Ore davanti a Diletta Leotta)