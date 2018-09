Diletta Leotta sulle foto hackerate: "Le rifarei"

Sono passati due anni da quando un hacker - ancora ignoto - rubò alcune foto intime di Diletta Leotta dal suo smartphone e le diffuse in rete. L'episodio costò molto caro all'immagine della giornalista (oltre ovviamente alla sua persona) che però reagì con grande coraggio e a testa alta.

Una gravissima violazione della privacy da cui il volto Dazn ha iniziato una vera e propria battaglia contro il cyberbullismo. "Sicuramente non è stato un momento bello - racconta oggi a Diva e Donna - ma il fatto di essere un personaggio pubblico mi ha dato la forza di reagire con grinta e positività. Se questa reazione forte fosse stata imitata anche solo da una ragazza con una storia simile sarebbe un successo".

Di quegli scatti non si pente: "Rifarei quelle foto e soprattutto farei più attenzione alle password dei miei account". Chi deve pentirsi davvero per quella vicenda, però, non ha ancora un nome.