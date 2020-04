Diletta Leotta si allena in bikini sul balcone: panorama di fuoco a Milano (FOTO)

Un panorama bollente infiamma a Milano. A deliziare l'affaccio del vicinato è Diletta Leotta, che ha deciso di allenarsi sul balcone di casa, rigorosamente in bikini, insieme al fidanzato Daniele Scardina. Ad immortalare la conduttrice in versione sexy ginnasta è il settimanale Oggi, attraverso l'occhio ben accorto dei paparazzi.

Addominali, flessioni ed esercizio fisico per tenersi in forma. Tutto rigorosamente in terrazza, per prendere un po' d'ossigeno in questa quarantena forzata. E tutto in un costume a due pezzi di colore azzurro che mette in risalto le sue curve prorompenti. Così Diletta si dedica all'allenamento casalingo mentre la palestre sono chiuse e, al tempo stesso, "diletta" i suoi vicini. Insieme a lei il pugile a cui è legata dalla scorsa estate. I due infatti stanno vivendo questa quarantena l'uno al fianco dell'altra, in un appartamento vicino Corso Como, nei pressi della spianata luccicante di Piazza Gae Aulenti.

Fotografie, queste ultime, che oltre a mettere in risalto la bellezza della conduttrice sportiva, confermano ancora una volta la love story con Scardina. Leotta e Daniele sono stati fotografati per la prima volta insieme quest'estate, durante una vacanza. Nei mesi successivi hanno provato a 'depistare' le riviste di cronaca rosa, rispondendo in modo vago alle domande sulla loro vita privata, ma poi, una volta che si sono resi conto della solidità del rapporto, hanno gridato la loro gioia. “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”, ha raccontato qualche settimana fa il campione sportivo. Leotta, del resto, aveva appena ufficializzato l'addio a Matteo Mammì, dirigente Sky a cui è stata legata per diversi anni.