Ladri in casa di Diletta Leotta: rubata la cassaforte, bottino da 150mila euro

Brutta sorpresa per Diletta Leotta, vittima di alcuni ladri che la scorsa notte si sarebbero introdotti nell'abitazione della conduttrice in zona Corso Como a Milano. I malviventi sarebbero riusciti a rubare una cassaforte in cui erano contenuti i gioielli, orologi (tra cui alcuni Rolex) ma anche contanti. Il valore della refurtiva, secondo quanto trapelato, si aggirerebbe intorno ai 150mila euro.

Diletta Leotta derubata in casa

È stata la stessa Diletta Leotta ad accorgersi del furto e a chiamare gli agenti della questura, intorno alle due del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che hanno trovato segni di scasso su una delle portefinestre dell'abitazione che si trova al nono piano di un palazzo, a circa 30 metri di altezza. Nelle prossime ore gli agenti acquisiranno le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso della zona: gli occhi elettronici, infatti, potrebbero aver ripreso il volto dei malviventi.