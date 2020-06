Diletta Leotta, bollori ad alta quota: nude look durante un'escursione con gli amici

Diletta Leotta scalda le temperature in alta quota. Merito del look scelto per un'escursione in montagna, e precisamente a Lecco, durante una gita domenicale con amici. Per la sua camminata in mezzo al bosco, la conduttrice ha optato infatti una tuta iper aderente e color carne: un ouftit che lasciava ben poco all'immaginazione, mettendo in risalto le sue prorompenti curve. Oltre 500mila i like collezionati dal post, quasi 4000 i commenti.

Nella giornata di domenica Leotta ha raggiunto il Rifugio Rosalba, struttura posta alla base della cresta Segantini sulla Grignetta (Grigna Meridionale), in provincia di Lecco. Ovviamente non è mancato il racconto social della stessa Leotta sul "Sentiero dei Morti", del fidanzato Daniele Toretto, pugile di livello internazionale, e degli amici Lorenza Di Prima, Omar Hassan e Alessandro Congiu. Non è mancato neanche chi, tra gli altri escursionisti, ne ha approfittato per farsi scattare una foto con le celebrità.