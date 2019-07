Diletta Leotta, incontri ravvicinati in barca con il collega Matteo Lotti

Nessuna traccia di Daniele Scardina al largo della Costiera Amalfitana, dove Diletta Leotta sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Insieme alla giornalista ci sono i colleghi di Radio 105 e con uno di loro sembra esserci un feeling particolare.

Il fortunato (e invidiatissimo) è il musicista Matteo Lotti, che con Diletta è molto affiatato. Alcuni scatti rubati a bordo dello yacht mostrano una Leotta scatenatissima e in splendida forma, mentre il suo collega non perde occasione di stringerla a sé. Rumors li vogliono sempre più complici e chissà che non abbiano ragione.

Dopo l'addio a Matteo Mammì, la giornalista sportiva continua a proclamarsi single anche se qualche settimana fa è stata beccata in dolce compagnia del pugile Scardina. Baci inequivocabili che hanno fatto gridare a un nuovo amore, ma occhio a Lotti, outsider da non sottovalutare nel cuore della bella Diletta. L'estate è ancora lunga...