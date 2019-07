Diletta Leotta non esclude il ritorno con Matteo Mammì

Non escludo il ritorno, cantava il grande Califano. E anche Diletta Leotta dopo la fine della lunga relazione con Matteo Mammì non è certa che ciò non possa accadere. Per dirlo la conduttrice in un’intervista al settimanale Gente non cita però Califano, ma Venditti e una strofa della sua famosa canzone Amici mai: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

D’altronde nella vita tutto può succedere e non bisogna mai dire mai. Di fatto lei è ancora single e ha smentito categoricamente le voci di un suo presunto flirt con Francesco Monte, assicurando che tra loro c’è solo amicizia.

Da quando è finita la sua relazione con Mammì la Leotta è tra le donne più corteggiate del mondo dello spettacolo, tanto che recentemente è stata omaggiata per la seconda volta in poche ore di un grandioso mazzo di rose rosse da parte di un misterioso ammiratore.

La storia con Matteo Mammì

Sempre nell’intervista a Gente la conduttrice ha poi detto che la fine della relazione con Mammì “è stata una scelta di entrambi”. La loro storia d’amore è nata nel 2016, al riparo da occhi indiscreti. Per circa due anni sono sfuggiti al fuoco incrociato delle cronache rosa, mantenendo estrema riservatezza sul loro amore nato dall’incontro professionale nella sede di Sky Italia a Rogoredo. Nel 2017 si vociferavano possibili nozze tra loro, cosa che poi non è successa. E quest’anno si sono lasciati.

“Non amo parlare pubblicamente della mia vita privata”, ha anche detto nell’intervista la Leotta. Però qualcosina l’ha detta, citando nuovamente Califano: non escludo il ritorno.