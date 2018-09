Diletta Leotta: “Volevo diventare Miss Italia, ma i giudici mi scartarono”

Da aspirante Miss Italia a conduttrice del concorso da cui anni fa venne scartata: questo il destino di Diletta Leotta, presentatrice della serata finale che decreterà la più bella d'Italia il prossimo 17 settembre su La7.

“Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle selezioni di Miss Italia perché, come molte ragazze della mia età, pensavo che potesse trasformarsi in un trampolino di lancio, una prima occasione importante per farmi notare e dare inizio al mio percorso nel mondo del giornalismo e dello spettacolo”, ha raccontato Diletta Leotta in un'intervista al settimanale Oggi a pochi giorni dalla diretta tv.

“La prova consisteva in una breve sfilata, accompagnata da un tappeto musicale, che avrebbe dovuto trasformarsi, nel finale, in un piccolo balletto", ha ricordato ancora la conduttrice: "Non credo proprio di essere portata per la danza. All’epoca la cosa mi metteva alquanto in imbarazzo. Speravo che, recitando una poesia, mi avrebbero fatto comunque i complimenti..."

Diletta Leotta esclusa dal concorso di Miss Italia

L'esito, però, non fu dei migliori, visto che la sua esibizione non venne apprezzata dalla giuria: "Le dico solo che davanti ai giudici mi misi a declamare in inglese un testo di Emily Dickinson. Diciamo che era uno strano inglese declinato alla siciliana. I giudici erano attoniti, immagino che dopo si fecero delle grasse risate. Sta di fatto che qualche ora dopo, quando ci chiamarono per dirci chi era passata e chi no, il mio numero, il 16, non venne pronunciato”.

D’obbligo una domanda sulla sua bellezza: “Le assicuro, però, che, se il contenitore è vuoto, non si va lontani. Bisogna studiare, prepararsi, avere disciplina, non smettere mai di imparare ed essere sempre curiosi. La bellezza è un vantaggio, ma non basta”.

Un suo pregio? “Credo di essere simpatica", ha risposto: "A me le battute che faccio fanno ridere”.