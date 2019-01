Diletta Leotta rifatta? La verità del fratello chirurgo estetico

Bella, sexy, affascinante: Diletta Leotta è tra le conduttrici italiane più ammirate dal pubblico italiano nel quale, però, si annida anche una cospicua parte di persone che mettono in dubbio la totale autenticità delle sue doti estetiche.

Dal canto suo, lei, 27 anni catanese, ha sempre smentito di essere ricorsa alla chirurgia estetica e proprio ieri, in occasione del moto social #tenyearschallenge, ha postato le foto che la mostrano nel 2009 agli inizi della sua carriera (sebbene poi la data del giornale davanti a lei dica ben altro... QUI I DETTAGLI).

Diletta Leotta rifatta? Parla il fratello chirurgo estetico

Adesso a supportare la versione di Diletta Leotta, confermando come la sua sia una bellezza naturale al 100%, arriva la versione del fratello Mirko Manola, che è anche un chirurgo estetico.

“Mia sorella è venuta in ambulatorio da me al massimo una volta. Preferiamo vederci altrove, fare viaggi e cene insieme”, ha affermato il medico in un’intervista rilasciata a Gente.

“Da fratello e buon siciliano all’inizio certi commenti mi seccavo e le suggerivo di cancellarli. Ma poi ho capito che un personaggio pubblico deve stare al gioco dei cosiddetti leoni da tastiera. Offendere è l’unico modo che hanno per emergere”, ha detto il fratello.

“Diletta è una ragazza molto forte, non si lascia scalfire facilmente“, ha aggiunto ancora Manola che ha elogiato il talento della sorella minore e le sue doti professionali: “La trovo splendida, ma posso anche dire che Diletta è soggettivamente bella ma oggettivamente brava. Ha grande ritmo nella conduzione tv, è spigliata e preparata. Sin da quando ero piccola la ricordo che si divertiva a intervistare i suoi coetanei alle feste”.

Chi è Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta

Mirko Manola è fratello di Diletta Leotta da parte di madre, nato da un precedente matrimonio con un medico reumatologo. Manola lavora a Milano e a Catania, la città natale dove torna una volta al mese per appuntamenti e interventi. In passato ha lavorato per diverso tempo in Brasile.

