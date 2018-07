Le Iene, Diletta Leotta sogna il posto di Ilary. E Mediaset cosa ne pensa?

Diletta Leotta sogna Le Iene

La carriera di Diletta Leotta va a gonfie vele. La conduttrice sportiva e presentatrice de Il contadino cerca moglie 4, si sta preparando per la sua nuova sfida sportiva: l'approdo sulla piattaforma Dazn con Paolo Maldini. “Credo tantissimo in questo progetto – ha detto a questo proposito la Leotta - è un‘occasione imperdibile perché credo che rappresenterà a breve un nuovo modo di guardare il calcio”. Ma, intanto, la Leotta pensa in grande e sogna qualcosa di ancora più grande.

Ospite al Giffoni Film Festival 2018, Diletta ha rivelato di desiderare un programma tutto suo che non parli soltanto di calcio: “Mi piacerebbe un programma tutto mio. Dove posso fare qualsiasi cosa. Dove si parli di calcio, di costume e si faccia intrattenimento. Se dovessi pensare ad un programma che mi piace, penso a Le Iene”, ha rivelato Diletta Leotta.

“In assoluto - ha proseguito la Leotta - mi sento di dire che amo il mio lavoro e questo traspare. Lo faccio con il sorriso. A chi vuole intraprenderlo dico che se sei bravo prima o poi riesci ad emergere. Bisogna avere pazienza, aspettare il momento giusto. Non avere troppa fretta”.

Chissà se Mediaset prenderà sul serio le parole di Diletta Leotta. Sicuramente la ragazza è capace e ambiziosa e potrebbe realmente diventare una pericolosa rivale per Ilary Blasi.