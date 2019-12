Divorata la banana di Cattelan da 120 mila dollari

Sono bastati pochi minuti per divorare la ormai famosa banana da 120mila dollari dell'artista padovano Maurizio Cattelan. È successo alla fiera d'arte contemporanea Art Basel di Miami dove l'opera 'Comedian', una banana (vera) attaccata al muro bianco con del nastro adesivo grigio e già venduta per la bellezza di 120mila dollari, è stata staccata da un altro artista newyorkese, David Datuna, che l'ha sbucciata e mangiata sotto l'occhio di smartphone e telecamere, per dare vita ad una sua performance, intitolata 'Hungry Artist', ovvero artista affamato.

Nessuna conseguenza per Datuna

"Amo Cattelan e adoro letteralmente questa installazione. È deliziosa", ha spiegato Datuna in video postato su Instagram. Ma nessuna paura né per l'opera né per Datuna che non verrà denunciato. La banana è stata subito rimpiazzata. L'opera, infatti, è stata pensata come rinnovabile e sostituibile, "il suo valore risiede nell'idea", ha spiegato Lucien Terras, direttore di una delle gallerie, al Miami Herald.