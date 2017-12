Divorzi vip 2017, le coppie famose che si sono dette addio quest'anno

Divorzi iconici e relazioni naugrafate sul nascere, battaglie legali infinite e ex che "restano amici": l'anno in corso ha visto arrivare al capolinea storie d'amore celebri che sembravano destinate a durare in eterno. Da Hollywood all'Italia, ecco un amaro compendio delle coppie famose scoppiate nel 2017. C'è la rottura più spiata dell'anno, quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma anche il matrimonio lampo tra i bellissimi Johnny Depp e Amber Heard.

CLICCA SU "CONTINUA" PER SCOPRIRE I DIVORZI VIP DEL 2017