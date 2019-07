In vendita la lussuosa villa di Dolce&Gabbana: è giallo sul prezzo

Oltre 500 mq, di cui 235 di interni, con sette suite ognuna di un colore diverso e 300 di verde: queste alcune delle caratteristiche della villa di Stromboli, l'isola dell'arcipelago delle Eolie, in Sicilia, che Domenico Dolce e Stefano Gabbana, hanno messo in vendita. Ristrutturata secondo lo stile e il gusto dei due stilisti siciliani e arredata con magnifici pezzi unici e tessuti della maison che si combinano con l’artigianato locale, la struttura si trova in una posizione che gode di assoluta tranquillità con una vista mozzafiato sia sull’isolotto di Strombolicchio, sia sul vulcano, chiamato dagli abitanti 'Iddu' ('Lui') e conosciuto in tutto il mondo per la sua “Sciara di fuoco” che illumina le notti stellate.

In vendita la villa di Dolce & Gabbana: il ‘giallo’ del prezzo

La proprietà è stata affidata ad una società che si occupa di immobili di lusso (la Lionard Luxury Real Estate). Come riporta Repubblica di Palermo, il prezzo della villa è stato pubblicato alla fine della seconda pagina della brochure per poi scomparire poco dopo: “Era stato un errore del server”, hanno spiegato dall'agenzia, era di 6.500.009 euro ma la “trattativa riservata” impone che non ci siano valutazioni pubbliche. L'agenzia ha poi precisato che il valore non è quello.

La dimora nasce dalla fusione di tre abitazioni tipiche delle Eolie e segue l’andamento della costa frastagliata di rocce vulcaniche; essendo poi circondata da terrazze e giardini lussureggianti, con piante tipiche della macchia mediterranea, la splendida residenza permette anche di vivere a diretto contatto con la natura potente dell’isola. In questo angolo di Paradiso siciliano i due stilisti hanno trascorso le loro estati a partire dagli anni Novanta, organizzando feste memorabili e ospitando star internazionali.