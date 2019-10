Dolcenera punzecchia in diretta tv Anna Tatangelo, lei replica: il botta e risposta è velenoso

Vecchi rancori sono tornati a galla a 'Vieni da me'. Ospite di Caterina Balivo, nella puntata di lunedì, Dolcenera non si è tirata indietro con nessuna delle domande della conduttrice, nemmeno le più spinose, come quella sul Festival di Sanremo del 2006, quando nella categoria Donne vinse Anna Tatangelo con 'Essere una donna' mentre la sua 'Com'è straordinaria la vita' si classificò al secondo posto.

"Meritavi di vincere tu?" ha chiesto la padrona di casa, e dopo qualche tentennamento la cantautrice pugliese ha risposto senza mezzi termini: "No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io".

Una frecciatina arrivata alla diretta interessata, che a distanza di qualche ora ha replicato ai microfoni di Radio 105: "Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti ma il caviale fa schifo a un sacco di gente". A questo punto sarebbe avvincente rivederle entrambe sul palco dell'Ariston...