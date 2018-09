Dolores O'Riordan, arriva la sentenza sulla morte: è stato un tragico incidente

Proprio oggi avrebbe compiuto 47 anni. Proprio oggi arrivano i risultati delle indagini sulla sua morte. Dolores O' Riordan, cantante dei Cranberries, è scomparsa prematuramente lo scorso 15 gennaio e, da allora, intorno alla sua morte è caduto un velo di mistero.

Si era parlato di depressione, di overdose da farmaci, di suicidio, ma ora la Westminster Court dà il responso finale. Dolores è morta in seguito ad un'intossicazione da alcolici che ha provocato il suo annegamento nella vasca da bagno della sua stanza di hotel.

La cantante, infatti, era stata trovata da una cameriera dell'Hotel Hilton di Londra nella vasca, in posizione supina, senza vita. Per questo in molti avevano parlato di morte volontaria. Ma no, non si è trattato di suicidio. Secondo la Bbc la cantante dei Cranberries sarebbe morta dopo aver abusato di alcol.

L'annegamento sarebbe stato un tragico incidente, dunque. La sentenza ha stabilito che, sul corpo della O'Riordan non c'erano ferite, né segni di autolesionismo. Secondo il Guardian, il livello di alcol era quattro volte superiore al limite, per questo la cantante, sarebbe tragicamente scomparsa.