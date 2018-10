Carlotta Mantovan e l'incontro con Frizzi a Miss Italia: "Un gentleman e ho detto tutto"

Impossibile trattenere la commozione per Mara Venier, e per il pubblico in studio, quando sulla poltrona di Domenica In si è seduta Carlotta Mantovan e il ricordo di Fabrizio Frizzi è stato inevitabile. Commossa anche lei, soprattutto davanti alle immagini di tanti anni fa, tra cui quelle della sua partecipazione a Miss Italia, nel 2001, il primo incontro con quello che sarebbe diventato il suo compagno di vita, marito e papà della sua Stella.

"In quell'edizione ero solo una concorrente - ha spiegato - ci siamo ritrovati un anno dopo. Avevo uno spazio nella sua trasmissione, ci siamo conosciuti più a fondo ed è nata la storia che tutti sapete. Fabrizio era come lo vedevate, un vero gentleman, e ho detto tutto". Un lungo fidanzamento, poi il matrimonio: "Dodici anni di fidanzamento solo perché non abbiamo trovato il tempo di sposarci prima. La semplicità era una caratteristica comune. Non facevamo tante serate mondane".

L'amore per Fabrizio è in ogni sua parola. Non è facile per lei andare avanti con questo grande vuoto, ma la figlia, il lavoro e le amiche più strette la stanno aiutando molto, così come l'affetto del pubblico. "Ho 35 anni, 16 dei quali passati accanto a Fabrizio - ha concluso Carlotta Mantovan - L'affetto che mi sta dando il pubblico mi aiuta ad andare avanti. Spero che lui veda tutto l'amore del pubblico".