Domenica Live, Allegra Cole sconvolge il pubblico con la sua 15esima di seno

Dopo averci fatto conoscere nei suoi studi televisivi Rodrigo Alves, il “Ken umano” e Pixee Fox , il personaggio femminile corrispettivo, stavolta Barbara d’Urso ha deciso di ospitare a "Domenica Live" Allegra Cole, la 47enne americana che si è sottoposta a numerosi interventi di chirurgia plastica per raggiungere le forme che desiderava.

In particolar modo, la modella, dopo aver avuto i primi figli, ha deciso di aumentare drasticamente la misura del suo seno arrivando a raggiungere la quindicesima taglia, per un peso di 11 kg. Oltre 75mila sono i dollari da lei spesi in chirurgia plastica, tra l’intervento al decolleté e quello ai glutei, a cui si aggiungono anche diversi ritocchi in altre parti del corpo.

A spingere la donna a percorrere questa strada sarebbe stato il suo desiderio di accontentare il marito: "Volevo un seno giganteso, per mio marito, e l'ho avuto" ha spiegato la Cole.