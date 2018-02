Domenica Live, Antonella Mosetti racconta la verità sulla figlia: "Asia è stata malata"

“L’anno al Grande Fratello Vip non ne ho voluto parlare perché mi sembrava una mossa scorretta per avere voti”: esordisce con queste parole Antonella Mosetti che, ospite nella puntata odierna di “Domenica Live”, decide per la prima volta di parlare della malattia che ha colpito la figlia Asia.

“Verso i tre anni, mentre giocava, ci siamo accorti che aveva dei momenti di assenza, si bloccava e guardava il cielo” spiega la showgirl, che racconta l’inizio del calvario che per sei anni le ha fatto fare avanti indietro con l’Ospedale Bambin Gesù di Roma.

“Asia prendeva 900 gocce al giorno e non poteva avere troppa vita sociale” prosegue la Mosetti, parlando dell’epilessia che ha colpito la figlia all’età di tre anni.