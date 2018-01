In collegamento con Barbara d'Urso nella diretta di "Domenica Live", Laura Freddi, da poco mamma della piccola Ginevra, mostra per la prima volta in tv la sua primogenita, nata il 3 gennaio con qualche giorno di anticipo.

Arrivata in un periodo della vita in cui la showgirl non credeva fosse più possibile, oggi Ginevra sembra assomigliare tutta al padre, ma la madre confida nel fatto che possa riprendere il colore dei suoi occhi.