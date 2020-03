GF Vip, un drone lancia un foglio per Zequila: gli autori rimproverano i concorrenti (VIDEO)

La regola vuole che i concorrenti del Grande Fratello Vip non abbiano contatti con l'esterno per l'intera permanenza della loro 'reclusione' nella Casa. Oggi però i fan di Antonio Zequila sono riusciti ad aggirare il divieto, facendo svolazzare in giardino un foglio di giornale che riguarda il presunto scandalo sessuale di cui è accusato dalla modella Andrada Marina. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo è stata Adriana Volpe, che ha immediatamente raccolto il foglietto da terra ed ha cominciato a leggere, ricevendo però subito un rimprovero da parte della regia. "Adriana posa subito quel foglio. Adriana porta subito quel figlio in Confessionale", ha gridato lo staff del reality show di Canale 5. E lei ha obbedito. Ma il pasticcio era fatto: i concorrenti sono venuti così a sapere delle accuse mosse all'attore dalla danzatrice del ventre ("Mi sono sentita molestata da lui", ha spiegato).

Chi ha inviato il drone al Grande Fratello Vip?

Andrada ha rilasciato le sue dichiarazioni al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. Ed è probabile che i sostenitori di Zequila abbiano voluto far approdare le esternazioni della donna nel loft di Cinecittà in modo che l'attore napoletano possa difendersi. Sarà proprio la sua versione a chiarire come sono andati i fatti, anche perché da più parti la questione è stata presto minimizzata. La stessa coduttrice Barbara d'Urso, che ha ospitato Marina in una delle sue trasmissioni ha invitato la donna a ridurre il peso delle sue accuse, invitandola a parlare semplicemente di avance poco gradite e accogliendo di tutta risposta un ridimensionamento delle dichiarazioni: "Io non ho mai detto che è stata una molestia sessuale, è stata una molestia - ha specificato - Lui mi ha messo una condizione di disagio. Lui aveva detto che poteva in qualche modo farmi entrare nel mondo dello spettacolo che a me non interessa perché conosceva questa persona. E ha provato a baciarmi perché magari potevo starci ma non ci sono stata!"

Le dichiarazioni di Andreada Marina su Antonio Zequila

Queste invece le dichiarazioni originali rilasciate da Andrada al settimanale Nuovo: "Durante una serata mi sono esibita in un numero di danza del ventre, la mia grande passione, e lui mi ha notata. Così mi ha invitato a raggiungerlo nella sua stanza d'albergo: mi ha detto che avevo talento e che voleva parlarmi di lavoro. Quando sono entrata nella sua stanza mi ha raccontato che conosceva molto bene Mara Venier. E ha detto che, se avessi voluto, mi avrebbe fatto partecipare a Tu si que vales. Poi ha cominciato a farmi complimenti fino a quando, tra una parola e l'altra, mi ha baciata. Il suo gesto mi ha spiazzata, mi sono sentita molestata. Ci rimasi malissimo. Lui allora ha provato a tranquillizzarmi: mi ha fatto sedere sul letto, ha detto che non sarebbe successo niente e, invece, ha provato a baciarmi una seconda volta. A quel punto sono scattata in piedi e gli ho risposto: ‘Mi dispiace, ma non sono quel tipo di ragazza’. Sono uscita di corsa dalla stanza, senza nemmeno aspettare la sua reazione".