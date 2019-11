Mete vip, Dubai conquista le star di Hollywood: la vacanza di Gwyneth Paltrow, Kate Hudson e Zoe Saldana

Hawaii? Bahamas? Viste e riviste, oggi le star di Hollywood fanno rotta sugli Emirati Arabi. Dubai, città dalle mille anime e sfaccettature - dal solenne deserto alla vivace vita notturna - attrae sempre più vip. I turisti più fortunati, si sono imbattuti qualche mese fa in un trio davvero d'eccezione: Gwyneth Paltrow, Kate Hudson e Zoe Saldana.

Le tre attrici hanno fatto un viaggio alla scoperta della città, incontrando persone del posto, lasciandosi affascinare da profumi e tessuti, e soprattutto non facendosi mancare un gran divertimento. "Sono molto grata per l'ospitalità che ho ricevuto - ha dichiarato al ritorno Kate Hudson, vincitrice di un Emmy Awards - Ho passato molto tempo ad esplorare le strade della Vecchia Dubai. E' incredibile trovare una comunità artistica e musicale tanto vivace nel cuore di una Città cosi moderna e futuristica, che è ciò che pensano la maggior parte delle persone di Dubai. A dire la verità, è stata proprio la cordialità delle persone che ha reso il mio viaggio indimenticabile ed anche il motivo per cui tornerò".

Entusiasta l'attrice premio Oscar, Gwyneth Paltrow, rapita dal multiculturalismo di Dubai: "Una delle mie parti preferite del viaggio è stata entrare in reale connessione con la Città, i suoi abitanti e la cultura locale. Dubai è speciale perché è un melting pot. Le persone nate qui, così orgogliose della loro eredità, e coloro che si sono trasferiti, portando con sé i propri valori e tradizioni, contribuiscono a scrivere la storia futura della Città. La mia permanenza a Dubai è andata ben oltre ciò che mi aspettavo e c'è ancora molto altro da vedere".

Pensa già a un imminente ritorno anche Zoe Saldana: "La varietà che Dubai mi ha dato è stata perfetta. Sono passata dall'andare a cavallo all'alba a guardare il tramonto da 150 metri di altezza nel cielo. Non vedo l'ora di portare i miei ragazzi qui per continuare l'avventura".

Protagoniste di una vacanza indimenticabile e di un cortometraggio diretto dalla regista pluripremiata Reed Morano, le tre star di Hollywood si mostrano senza filtri in questo loro viaggio. 'Una storia che prende il volo' è il titolo del film, il primo in cui interpretano loro stesse.