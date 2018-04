E' morta Isabella Biagini: aveva esordito nel cinema con Antonioni

Isabella Biagini è morta oggi a Roma. Attrice e imitatrice, Isabella Biagini aveva 74 anni. La donna, entrata nel cuore di milioni e milioni di italiani per i tanti ruoli interpretati durante la sua carriera, era malata da tempo e stava trascorrendo gli ultimi giorni della sua vita in un hospice a Roma. Isabella Biagini aveva esordito nel mondo cinematrografico durante il 1955, quando aveva ricoperto un piccolo ruolo nel film diretto da Michelangelo Antonioni: "Le amiche".

La partecipazione di Amore all'italiana

Dopo l'esordio cinematografico diretta da Michelangelo Antonioni, Isabella Biagini è comparsa in tv in alcuni programmi di varietà che hanno fatto scuola nell'arco di tempo a cavallo tra gli anni '60 e gli anni '70. Ha receitato in alcune commedie quali Amore all'italiana di Steno a Boccaccio di Bruno Corbucci, Non cantare, spara con il Quartetto Cetra a Bambole, Non c'è una lira, e C'era una volta Roma.