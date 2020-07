Ecclestone papà a 89 anni: è nato Ace, il suo primo figlio maschio

Bernie Ecclestone è diventato padre per la quarta volta all'età di 89 anni. La terza moglie, la 46enne avvocatessa brasiliana Fabiana Flosi sposata pochi mesi fa, ha dato alla luce il piccolo Ace, primo erede maschio dopo le tre figlie nate da precedenti relazioni (con la sua prima compagna Ivy ha avuto Deborah, 65 anni, mentre con l'ex moglie Slavica le Tamara, 35, e Petra, 31).

La neomamma ha partorito in Svizzera, in un ospedale di Interlaken. “Sono entrambi in buona salute, siamo molto felici. È stato un parto tranquillo”, ha detto l'ex boss della F1 alla Bild. Una paternità da record quella di Ecclestone che compirà 90 anni a ottobre: con la nascita del piccolo Ace, infatti, batte i noti precedenti papà come Charlie Chaplin (che ebbe il suo ultimo figlio a 73 anni), Mick Jagger (anche lui 73) e Pablo Picasso (68).