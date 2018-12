Eddie Murphy è diventato papà del suo decimo figlio

Eddie Murphy è diventato papà per la decima volta: Paige Butcher, 39 anni, compagna dell’attore 57enne, ha dato alla luce un bel maschietto, Max Charles Murphy, nato venerdì 30 novembre.

"Sia la madre sia il figlio stanno bene", ha detto il rappresentante della star di ‘Beverly Hills Cop’ che con Butcher fa coppia dal 2012 e ha già una bimba di 2 anni Izzy Oona.

Il piccolo Max Charles si aggiunge ai nove fratelli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni nati da precedenti relazioni di papà Eddie.

Eric, 29 anni, avuto con Paulette McNeely; Bella Zahra, 16 anni; Zola Ivy, 18 anni; Shayne Audra, 23 anni; Bria, 28 anni; Miles Mitchell, 25 anni, avuti tutti con l'ex moglie Nicole Mitchell Murphy.

L’attore ha anche un figlio di 27 anni, Christian, avuto con Tamara Hood, e una figlia undicenne Angel Iris dall'ex Spice Girl Mel B, con la quale però i rapporti non sono particolarmente sereni, a causa della turbolenta situazione familiare di Mel B.



"Sono stato davvero fortunato con i miei figli. Non c'è davvero niente di negativo nel gruppo, tutti si sono dimostrati davvero bravi", ha detto Murphy in un'intervista: "Nessuno dei miei figli è come me, e sono sicuro che i genitori lo dicano tutto il tempo, sono totalmente diversi l'uno dall'altro. Hanno tutti le loro peculiarità e sono bravi ragazzi".