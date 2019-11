Edelfa Chiara Masciotta investita da un’auto: intervento al naso per la ex Miss Italia

Incidente per Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005 e madrina delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, che la sera di martedì 19 novembre 2019 è stata investita da un'auto in corso Matteotti a Torino.

Come ricostruisce Davide Petrizzelli su Torino Today, la 35enne è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Cto in codice giallo e dimessa nel corso della notte successiva. Avendo riportato danni in particolare al setto nasale, nei giorni scorsi è stata sottoposta a un intervento chirurgico nel reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Chivasso. Fortunatamente l’operazione è andata per il meglio.

Edelfa Chiara Masciotta, carriera e vita privata

Edelfa Chiara Masciotta è stata incoronata Miss Italia 2005 dall'attore statunitense Bruce Willis, presidente di giuria di quell'edizione, e da Cristina Chiabotto, vincitrice dell'edizione precedente. Alle Olimpiadi invernali Torino 2006 ha portato il cartello che introduceva gli atleti della nazionale italiana ed è stata madrina della manifestazione. Lo stesso anno è stata una dei concorrenti vip della prima edizione del talent show 'Notti sul ghiaccio' di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Ha raggiunto la finale insieme al suo maestro francese Laurent Tobel. Nelle stagioni 2007-08 ha affiancato il Gabibbo a Paperissima Sprint e nel 2012 è stata tra gli interpreti della serie televisiva di Canale 5 'Le tre rose di Eva', mentre l'anno successivo ha recitato nella fiction di Rai Uno 'Che Dio ci aiuti', nel ruolo di Beatrice.

Edelfa Chiara Masciotta convive con l'ex trequartista del Torino Alessandro Rosina, da cui ha avuto due figli. Precedentemente era stata sposata con il regista Roberto Cenci, da cui aveva avuto un figlio.