Edoardo Angela preso d'assalto sui social, profili fake: papà Alberto dalla postale

Segni particolari? Bellissimo. E figlio di Alberto Angela. Edoardo Angela, 19 anni, sta infiammando i social dopo che qualcuno, nelle scorse settimane, ha pubblicato su Twitter alcuni suoi scatti. Il diciannovenne - suo malgrado, sembra - è diventato il nuovo sex symbol del web.

Complimenti, proposte (più o meno indecenti), ma anche qualche spiacevole inconveniente, come i profili fake che sembrano moltiplicarsi. Questa attenzione eccessiva, quasi morbosa, nei confronti di Edoardo secca un po' papà Alberto, che è arrivato a prendere gli adeguati provvedimenti: "Mi dispiace perché lui non è qualcuno che vuole esporsi - ha spiegato al Corriere della Sera - E' una persona normale. Lì è il mondo che bussa alla porta, è un effetto collaterale dell'epoca in cui viviamo. Sono nati decine di profili fake con le sue foto e il suo nome. Erano quaranta. Sono andato dalla polizia postale, è partita un'azione legale. Questo si chiama furto di identità ed è un reato".

Sulle pagine dedicate al suo fascino, invece, è tranchant: "Il web è quello che è, e questo è uno dei suoi volti. Sui social viaggia molta emotitivà".