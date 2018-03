Ela Weber, l'addio alla tv e la battaglia contro la depressione

"Non ero io, ero il fenomeno", con queste parole a "La vita in diretta" Ela Weber ha ricordato il successo che negli anni '90 la consacrò come uno dei personaggi televisivi più amati in Italia. La popolarità arrivò con "Tira & Molla", dove Paolo Bonolis le affibbiò il soprannome di "Sellerona" - per via delle sue forme giunoniche - appellativo con cui ancora oggi viene ricordata.

Oggi, appunto. Una nuova vita per l'ex showgirl tedesca, che continua a vivere in Italia ma da un pezzo ha detto addio alla tv. Un oblio voluto il suo, a causa di quella bestia nera che ti schiaccia a terra, come ha raccontato nel programma pomeridiano di Rai 1: "Vogliamo dare un nome a quello che è successo? Depressione. E' una malattia, non è un'influenza che si può superare con un medicinale. Non esiste una cura per espellere il male. Se ne può uscire solo grazie alle persone che ti stanno vicino". E lei deve dire grazie alla sorella: "In Germania aveva una carriera consolidata, ma ha mollato tutto e si è trasferita con me in Italia. Ero arrivata a un punto dove non potevo decidere più cosa volevo e cosa no. Non ero in grado, stavo troppo male".

Ela Weber ospite a "La vita in diretta"

Una battaglia dura, che alla fine è riuscita a vincere grazie alla famiglia e ai cavalli: "Sono rinata. C'è la famosa ippoterapia. Qualunque problema tu abbia, basta passare una giornata a cavallo in mezzo alla natura per stare molto meglio". Dal 2004 Ela Weber vive in campagna con il compagno, circondata dai suoi cavalli, e della "Sellerona" non le manca proprio nulla.