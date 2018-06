Elena Santarelli e la solidarietà tra amiche (non solo vip): quel post con le mamme dei compagni di Giacomo

Il coraggio di Elena Santarelli di fronte alla difficile storia che sta affrontando con il figlio Giacomo, sta colpendo in molti, nel mondo dello spettacolo e non solo. Ciò che colpisce, oltre alla forza e alla positività di questa mamma, è la rete di relazioni che tale esperienza sta costruendo intorno alla Santarelli e alla sua famiglia.

Nell’intervista rilasciata qualche settimana fa a Verissimo, di fronte all’amica Silvia Toffanin, la Santarelli aveva fatto i nomi di medici che spendono la loro vita per i bambini, delle famiglie che stanno affrontando situazioni anche più grandi della sua. E non perde occasione, anche sui social, per ribadire l’amore e la complicità che, attraverso la malattia del figlio Giacomo, sta riscontrando intorno a lei.

A conferma di tutto questo arriva anche uno degli ultimi post pubblicati da Elena Santarelli. Una foto in cui la showgirl sta insieme ad altre amiche. Non amiche qualunque, però, non amiche vip, ma le mamme dei compagnetti di scuola del figlio Giacomo, con le quali sembra essere nata una bella solidarietà femminile.

“Nel 2015 le ho conosciute ed erano solo le ‘mamme di scuola’ dal 2016 ‘le mamme degli amichetti di scuola di jack e amiche’”, ha commentato accanto alla foto la Santarelli. Un’altra forte testimonianza di come certe situazioni, che nessuno augurerebbe, possano far nascere qualcosa di bello. Stimolare l’amore e, in questo caso, l’amicizia.